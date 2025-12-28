BULOG Dorong Kebangkitan Ekonomi Desa Melalui 2 Program TJSL Ini

jpnn.com, SRAGEN - Perum BULOG mendorong kebangkitan ekonomi melalui dua program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).

Kedua program tersebut, yakni BULOG Industry Ecosociosystem dan BULOG Peduli Air Bersih dan Sanitasi.

Melalui kebijakan TJSL, Perum BULOG menyerahkan bantuan sekaligus mengimplementasikan Program BULOG Industry Ecosociosystem, berupa pengembangan budidaya jamur tiram berbasis pemanfaatan limbah sekam padi serta bantuan air bersih kepada masyarakat Desa Jekani, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Minggu (28/12).

Direktur SDM dan Transformasi Perum BULOG Sudarsono Hardjosoekarto. Foto: Dokumentasi Bulog

Kegiatan tersebut dihadiri Direktur SDM dan Transformasi Perum BULOG Sudarsono Hardjosoekarto, Bupati Sragen Sigit Pamungkas, serta Dekan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof. Herman Saputro.

Program ini merupakan bagian dari upaya Perum BULOG sebagai BUMN pangan yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah dan dampak berkelanjutan bagi masyarakat.

Direktur SDM dan Transformasi Perum BULOG Sudarsono Hardjosoekarto menyampaikan Program BULOG Industry Ecosociosystem mendorong optimalisasi pemanfaatan produk samping pengolahan padi agar tidak menjadi limbah, melainkan diolah menjadi sumber ekonomi baru.