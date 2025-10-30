BULOG & DPR Salurkan Bantuan Pangan di Kota Sorong

jpnn.com, SORONG - BULOG Sorong mulai menyalurkan Bantuan Pangan (Banpang) alokasi Oktober dan November 2025.

Penyaluran itu dilakukan secara simbolis kepada 30 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di halaman Kantor BULOGBULOG Cabang Sorong pada 30 Oktober 2025.

Penyaluran ini merupakan tindak lanjut dari penugasan resmi Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Perum BULOG sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 347/TS.03.03/K/2025, yang menugaskan BULOG untuk menyalurkan Bantuan Pangan beras dan Minyakita alokasi Bulan Oktober dan November 2025 kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menyampaikan Bantuan Pangan ini merupakan kerja berkala yang membutuhkan sinergi dari semua pihak.

Program ini merupakan salah satu bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif dalam mendukung dan melaksanakan kebijakan strategis pemerintah di bidang pangan.

Sebagai bukti keberpihakan kepada masyarakat, pemerintah menetapkan berbagai program stimulus ekonomi yang diharapkan mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi sekaligus menyokong masyarakat berpenghasilan rendah.

Secara nasional, program Bantuan Pangan Beras dan Minyakita alokasi Oktober–November 2025 ditujukan kepada 18,27 juta PBP.

Setiap PBP akan memperoleh 10 kilogram beras dan 2 liter Minyakita per alokasi, yang dalam periode ini akan disalurkan sekaligus dalam satu waktu, sehingga total tiap PBP akan menerima 20 kg beras dan 4 liter Minyakita .