BULOG Dukung Swasembada Pangan Lewat Penguatan Produksi Perikanan dan Susu Sapi Lokal

jpnn.com, SLEMAN - Perum BULOG melakukan pendampingan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Boyolali, Jawa Tengah pada 6-7 November 2025.

Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka memperkuat sektor perikanan dan produksi susu sapi nasional.

Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto. Foto: Dokumentasi Bulog

Kunjungan diawali ke Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Sleman yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto).

Dilanjutkan ke UD Pramono, usaha pengumpulan susu murni di Boyolali yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis Almasyhari.

Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han. yang turut mendampingi dalam kegiatan di Sleman bersama Komisi IV DPR RI dan instansi terkait berdiskusi dengan para petani ikan mengenai langkah-langkah strategis untuk memperkuat produksi dan kemandirian sektor perikanan nasional, khususnya di wilayah Yogyakarta.

Dalam sesi diskusi, Rizal menegaskan komitmen Perum BULOG untuk terus berperan aktif dalam mendukung penguatan sektor perikanan nasional.