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JPNN.com - Ekonomi

BULOG Edukasi Masyarakat Mengenali Mutu Beras Agar Dapat Informasi yang Tepat

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 21:28 WIB
BULOG Edukasi Masyarakat Mengenali Mutu Beras Agar Dapat Informasi yang Tepat - JPNN.COM
Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani saat mengedukasi masyarakat agar mengenali mutu beras. Foto: Dokumentasi Bulog

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai standar mutu beras agar konsumen dapat membedakan beras premium dan medium secara tepat.

Langkah ini sekaligus menegaskan kategori beras tidak semata-mata ditentukan oleh warna yang putih, tampilan mengilap, merek, maupun klaim pada kemasan, tetapi berdasarkan parameter mutu yang telah ditetapkan pemerintah.

Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pemahaman mengenai mutu beras penting agar masyarakat memperoleh produk yang sesuai dengan informasi pada label dan harga yang dibayarkan.

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BULOG Edukasi Masyarakat Mengenali Mutu Beras Agar Dapat Informasi yang Tepat

“Beras premium bukan sekadar beras yang terlihat putih, bersih, atau mengilap," kata Rizal dalam keterangannya, Sabtu (1/8).

Dia menjelaskan penentuan kelas mutu harus mengacu pada parameter yang dapat diukur dan diuji.

"Melalui edukasi ini, kami ingin membantu masyarakat menjadi konsumen yang semakin cermat sekaligus memperoleh kepastian bahwa mutu beras yang dibeli sesuai dengan kelas dan harganya,” ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras, beras yang diedarkan wajib memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan Derajat Sosoh, Kadar Air, Butir Menir, Butir Patah, Butir Beras lainnya dan Butir Gabah.

BULOG memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai standar mutu beras agar dapat membedakan beras premium dan medium secara tepat

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TAGS   Bulog  mutu beras  edukasi masyarakat  beras  Ahmad Rizal Ramdhani  beras premium  Beras Medium 
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