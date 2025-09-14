Close Banner Apps JPNN.com
BULOG Gerak Cepat Salurkan Bantuan & Dirikan Posko Bencana untuk Korban Banjir di Bali

Minggu, 14 September 2025 – 06:16 WIB
BULOG Gerak Cepat Salurkan Bantuan & Dirikan Posko Bencana untuk Korban Banjir di Bali
Salah satu posko tanggap darurat banjir yang didirikan Perum BULOG melalui Kantor Wilayah Bali. Foto: Dokumentasi BuB

jpnn.com, DENPASAR - Perum BULOG melalui Kantor Wilayah Bali bergerak cepat dalam merespons bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di daerah tersebut.

Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial, BULOG mendirikan dua posko tanggap darurat yang berlokasi di Kantor Wilayah BULOG Kanwil Bali Jalan Raya Puputan Nomor 35, Renon, Denpasar.

BULOG Gerak Cepat Salurkan Bantuan &amp; Dirikan Posko Bencana untuk Korban Banjir di Bali

Baca Juga:

Posko tanggap darurat juga didirikan di Banjar Dakdakan Jalan Ken Arok Nomor 20 B, Peguyangan, Denpasar.

Bantuan yang disalurkan BULOG meliputi beras sebanyak 2 ribu kg dan 250 paket sembako berisi beras premium 5 kg, minyak goreng 1 liter dan gula 1 kg.

Selain itu, BULOG juga menyediakan makan siang dan makan malam gratis setiap hari di posko selama masa tanggap darurat.

Baca Juga:

“Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk hadir dan membantu masyarakat yang terdampak banjir di Bali,” ujar Pemimpin BULOG Kanwil Bali M. Anwar dalam keterangannya, Minggu (14/9).

Upaya BULOG ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang secara langsung meninjau lokasi banjir di Kabupaten Badung.

Perum BULOG bergerak cepat menyalurkan bantuan tanggap darurat dan mendirikan posko bencana untuk korban banjir di Bali

