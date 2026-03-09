Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

BULOG Imbau Warga Jangan Panic Buying, Stok Beras & Minyak Goreng Aman hingga Akhir Tahun

Senin, 09 Maret 2026 – 21:25 WIB
BULOG Imbau Warga Jangan Panic Buying, Stok Beras & Minyak Goreng Aman hingga Akhir Tahun - JPNN.COM
Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau stok beras di Gudang BULOG. Foto: Dokumentasi BULOG

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani memastikan ketersediaan stok pangan pokok, khususnya beras dan minyak goreng dalam kondisi sangat aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.

Karena itu, dia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying), termasuk dalam menghadapi momentum hari besar keagamaan maupun dinamika situasi geopolitik global.

Rizal dalam keterangannya pada Senin (9/3) menyampaikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai Perum BULOG mencapai 3,74 juta ton per hari ini.

Baca Juga:

BULOG Imbau Warga Jangan Panic Buying, Stok Beras &amp; Minyak Goreng Aman hingga Akhir Tahun

Jumlah tersebut diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan kegiatan penyerapan gabah dan beras dalam negeri yang tengah berlangsung di semua daerah.

“Stok beras yang dikuasai BULOG saat ini berada pada level yang sangat kuat, yakni sekitar 3,74 juta ton," kata Rizal.

Baca Juga:

Dia mengatakan dengan adanya panen di berbagai daerah serta upaya penyerapan yang terus dilakukan, pihak BULOG memproyeksikan stok tersebut akan meningkat.

BULOG Imbau Warga Jangan Panic Buying, Stok Beras &amp; Minyak Goreng Aman hingga Akhir Tahun

Dirut BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani memastikan ketersediaan beras dan minyak goreng dalam kondisi aman dan terjamin hingga akhir tahun

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bulog  Dirut Bulog  Ahmad Rizal Ramdhani  stok beras  Minyak Goreng  pangan  Panic buying 
BERITA BULOG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp