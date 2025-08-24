BULOG & Koperasi Merah Putih Bersinergi Jaga Kedaulatan Pangan hingga ke Pelosok Negeri

jpnn.com, TARAKAN - Perum BULOG dengan semangat membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat ketahanan pangan nasional, menunjukkan komitmen nyata dengan menjalin kemitraan strategis bersama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di berbagai daerah.

Sinergi ini bukan sekadar kerja sama logistik, melainkan bagian dari gerakan ekonomi kerakyatan yang menempatkan koperasi sebagai garda terdepan dalam distribusi pangan nasional.

Salah satu contoh konkret dari sinergi ini terjadi di Tarakan, Kalimantan Utara.

BULOG Cabang Tarakan aktif mendukung Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Selumit Cabang Tarakan dalam memastikan distribusi beras dan bahan pangan pokok lainnya kepada masyarakat di wilayah pesisir dan perbatasan.

Kolaborasi ini menegaskan ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi gerakan kolektif yang melibatkan kekuatan rakyat melalui koperasi.

Direktur Bisnis Perum BULOG Febby Novita mengatakan Perum BULOG sangat memahami pentingnya pemerataan akses pangan, terutama di daerah 3TP (terdepan, terluar, tertinggal dan perbatasan).

"Bersama KDKMP, kami membangun jalur distribusi yang merakyat, efisien, dan menjangkau hingga ke pintu rumah warga,” ujar Febby Novita dalam keterangannya, Minggu (24/8).