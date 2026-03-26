Download Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

BULOG Mempercepat Penyaluran Bantuan Pangan ke Wilayah Kepulauan Setelah Idulfitri

Kamis, 26 Maret 2026 – 22:34 WIB
Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani hadir secara langsung dalam penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat di Pulau Untung Jawa. Foto: Dokumentasi BULOG

jpnn.com, KEPULAUAN SERIBU - Perum BULOG terus mempercepat penyaluran bantuan pangan, berupa beras dan minyak goreng sebagai bagian dari program pemerintah.

Setelah Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, BULOG langsung melanjutkan distribusi bantuan secara masif, termasuk ke wilayah dengan tantangan geografis seperti Kepulauan Seribu.

Langkah percepatan ini dilakukan untuk memastikan bantuan pangan dapat segera diterima oleh masyarakat penerima manfaat, meskipun harus melalui jalur distribusi yang tidak mudah. BULOG berkomitmen untuk menjaga kelancaran distribusi hingga ke wilayah terluar.

Secara keseluruhan, program bantuan pangan disalurkan kepada 33,2 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Untuk wilayah Kepulauan Seribu mencakup 4.102 PBP yang tersebar di berbagai pulau, antara lain Pulau Untung Jawa, Pulau Pramuka, Pulau Kelapa, dan Pulau Harapan.

Khusus di Pulau Untung Jawa, bantuan disalurkan kepada 402 PBP.

Dirut BULOG Achmad Rizal Ramdhani memastikan bantuan pangan tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran, termasuk kepada masyarakat di wilayah kepulauan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

