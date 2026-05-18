Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

BULOG Pastikan Harga Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat

Senin, 18 Mei 2026 – 20:47 WIB
BULOG Pastikan Harga Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat - JPNN.COM
Dirut BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan hingga saat ini harga beras medium SPHP di seluruh wilayah masih berada di bawah HET yang telah ditetapkan pemerintah. Foto: Dokumentasi Bulog

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG memastikan komitmennya dalam menjaga stabilitas pangan nasional melalui ketersediaan dan distribusi beras SPHP dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat.

Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han. menegaskan hingga saat ini harga beras medium SPHP di seluruh wilayah masih berada di bawah harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

“BULOG terus memastikan masyarakat mendapatkan akses pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau," tegas Rizal dalam keterangannya, Senin (18/5).

Baca Juga:

BULOG Pastikan Harga Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat

Dia menyampaikan penyaluran beras SPHP dilakukan secara masif melalui pasar rakyat, Rumah Pangan Kita (RPK), koperasi, hingga Gerakan Pangan Murah di berbagai daerah.

Program SPHP sendiri menjadi instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras nasional sekaligus menekan gejolak harga di pasar.

Baca Juga:

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama BULOG juga terus memperkuat distribusi agar pasokan tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Perhari ini, penyaluran beras SPHP oleh BULOG sudah sebanyak 240 ribu ton ke berbagai daerah di Indonesia," sebutnya.

BULOG terus memastikan masyarakat mendapatkan akses pangan pokok, termasuk beras SPHP, dengan harga yang wajar dan terjangkau

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bulog  beras sphp  penyaluran beras SPHP  Ahmad Rizal Ramdhani  pangan  beras 
BERITA BULOG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp