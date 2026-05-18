BULOG Pastikan Harga Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG memastikan komitmennya dalam menjaga stabilitas pangan nasional melalui ketersediaan dan distribusi beras SPHP dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat.

Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han. menegaskan hingga saat ini harga beras medium SPHP di seluruh wilayah masih berada di bawah harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

“BULOG terus memastikan masyarakat mendapatkan akses pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau," tegas Rizal dalam keterangannya, Senin (18/5).

Dia menyampaikan penyaluran beras SPHP dilakukan secara masif melalui pasar rakyat, Rumah Pangan Kita (RPK), koperasi, hingga Gerakan Pangan Murah di berbagai daerah.

Program SPHP sendiri menjadi instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras nasional sekaligus menekan gejolak harga di pasar.

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama BULOG juga terus memperkuat distribusi agar pasokan tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Perhari ini, penyaluran beras SPHP oleh BULOG sudah sebanyak 240 ribu ton ke berbagai daerah di Indonesia," sebutnya.