Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Bulog Pastikan Suplai Beras Premium untuk Program Makan Bergizi Gratis 

Minggu, 25 Januari 2026 – 12:51 WIB
Bulog Pastikan Suplai Beras Premium untuk Program Makan Bergizi Gratis  - JPNN.COM
Mutu beras petani. Ilustrasi: Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani memastikan beras yang akan disuplai untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berjenis premium.

Rizal menyatakan Bulog telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pasokan bahan pangan MBG.

Beras Bulog jenis premium tersebut akan didistribusikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani MBG.

Baca Juga:

"Beras Bulog, beras premium Bulog nanti juga akan digunakan sebagai beras MBG untuk masing-masing dapur-dapur MBG yang di masing-masing daerah," kata Rizal di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Tak hanya MBG, Bulog juga mendapatkan penugasan baru dari Kementerian Pertahanan untuk mendukung kebutuhan pangan TNI.

Rizal menyebut pihaknya baru saja menerima instruksi untuk menyuplai beras bagi Batalyon Teritorial Pembangunan (Batalyon TP).

Baca Juga:

"Jadi, kalau ada 100 batalion TP berarti kami akan dukung kebutuhan beras-beras batalion teritorial pembangunan di seluruh Indonesia," tuturnya.

Dalam strategi penyerapan gabah tahun 2026, Bulog masih akan tetap melibatkan mitra strategis di lapangan.

Perum Bulog memastikan beras yang akan disuplai untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berjenis premium.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bulog  beras  beras premium  MBG  program MBG 
BERITA BULOG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp