JPNN.com - Ekonomi

BULOG Perkuat Kolaborasi dengan Kampus untuk Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan

Minggu, 24 Mei 2026 – 13:53 WIB
Dirut BULOG Ahmad Rizal Ramdhani bersama perwakilan mahasiswa se-Bandung saat mengunjungi di Kompleks Pergudangan Utama BULOG Kota Cimahi, Jawa Barat. Foto: Dokumentasi Bulog

jpnn.com, CIMAHI - Perum BULOG terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan melalui edukasi dan dialog bersama generasi muda.

Kali ini, BULOG mengajak perwakilan mahasiswa se-Bandung dalam kegiatan Focus Group Discussion bertajuk 'Peran Kampus dalam Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan untuk Cadangan Pangan Pemerintah' yang digelar di Kompleks Pergudangan Utama BULOG Kota Cimahi, Jawa Barat.

Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran terbuka bagi mahasiswa untuk melihat lebih dekat bagaimana pemerintah melalui BULOG mengelola cadangan pangan pemerintah sebagai bagian penting dari sistem ketahanan pangan nasional.

Melalui kunjungan langsung ke gudang, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai pengelolaan stok, kualitas beras, hingga peran infrastruktur pangan dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani S.Sos., S.H., M.Han menyampaikan upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk kontribusi aktif dari dunia kampus sebagai pusat pengetahuan, riset, inovasi, dan lahirnya gagasan baru.

Pencapaian swasembada pangan yang terus diperkuat sejak 2024, berlanjut pada 2025, dan semakin dimantapkan pada 2026 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ketahanan pangan nasional.

BULOG ajak perwakilan mahasiswa se-Bandung dalam FGD bertajuk 'Peran Kampus dalam Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan untuk Cadangan Pangan Pemerintah'

TAGS   Bulog  swasembada pangan  Kampus  Mahasiswa  Ahmad Rizal Ramdhani  beras  pangan 
