BULOG Raih Predikat BUMN Informatif Dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG meraih predikat BUMN Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Hotel Bidakara Jakarta, pada Senin (15/12).

Pada 2025 ini Perum BULOG meraih skor 98,45 dan menduduki peringkat 9 dari 39 BUMN yang mendapat predikat informatif.

Anugerah ini lebih baik dibanding 2024, di mana saat itu Perum BULOG juga meraih predikat informatif dengan peringkat 27.

Predikat ini sekaligus menjadi pengakuan atas konsistensi BULOG dalam membangun tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Direktur Utama Perum BULOG, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menuturkan keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban regulatif, melainkan bagian integral dari transformasi korporasi.

“Keterbukaan informasi publik adalah fondasi kepercayaan. BULOG mengelola penugasan strategis negara yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas, sehingga transparansi menjadi instrumen utama untuk memastikan akuntabilitas, memperkuat kepercayaan publik, dan mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Rizal menambahkan sepanjang 2025, Perum BULOG secara konsisten memperkuat kebijakan dan tata kelola layanan informasi publik.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pembaruan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pemutakhiran Daftar Informasi Publik, penyempurnaan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, serta pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik.