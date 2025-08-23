Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bulog Ramaikan Festival Pesta Rakyat 2025, Perkuat Peran Strategis Pangan Nasional

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 10:39 WIB
Bulog Ramaikan Festival Pesta Rakyat 2025, Perkuat Peran Strategis Pangan Nasional - JPNN.COM
Perum Bulog berpartisipasi dalam Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 yang digelar di Smesco Indonesia, Jakarta pada 22–23 Agustus 2025. Foto: dok Bulog

jpnn.com, JAKARTA - Perum Bulog berpartisipasi dalam Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 yang digelar di Smesco Indonesia, Jakarta pada 22–23 Agustus 2025.

Acara itu menjadi bagian dari perayaan 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia sekaligus dukungan nyata terhadap pemberdayaan UMKM dan ketahanan pangan nasional.

Festival itu resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman.

Baca Juga:

Ribuan masyarakat, pelaku UMKM, serta mitra strategis turut memeriahkan jalannya kegiatan.

Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Bulog akan terus hadir di tengah masyarakat, baik melalui program beras SPHP sebagai solusi terjangkau, maupun produk premium Befood untuk segmen menengah atas. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci terwujudnya kedaulatan pangan Indonesia,” tegas Ahmad Rizal.

Baca Juga:

Dia mengungkapkan peran strategisnya sebagai penyedia pangan pokok nasional.

Melalui beras SPHP, BULOG menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat untuk memperoleh beras berkualitas dengan harga terjangkau.

Perum Bulog berpartisipasi dalam Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 yang digelar di Smesco Indonesia, Jakarta pada 22–23 Agustus 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bulog  pesta rakyat  pangan nasional  festival 
BERITA BULOG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp