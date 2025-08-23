Bulog Ramaikan Festival Pesta Rakyat 2025, Perkuat Peran Strategis Pangan Nasional

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 10:39 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Perum Bulog berpartisipasi dalam Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 yang digelar di Smesco Indonesia, Jakarta pada 22–23 Agustus 2025.

Acara itu menjadi bagian dari perayaan 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia sekaligus dukungan nyata terhadap pemberdayaan UMKM dan ketahanan pangan nasional.

Festival itu resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman.

Ribuan masyarakat, pelaku UMKM, serta mitra strategis turut memeriahkan jalannya kegiatan.

Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Bulog akan terus hadir di tengah masyarakat, baik melalui program beras SPHP sebagai solusi terjangkau, maupun produk premium Befood untuk segmen menengah atas. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci terwujudnya kedaulatan pangan Indonesia,” tegas Ahmad Rizal.

Dia mengungkapkan peran strategisnya sebagai penyedia pangan pokok nasional.

Melalui beras SPHP, BULOG menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat untuk memperoleh beras berkualitas dengan harga terjangkau.