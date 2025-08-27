Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

BULOG Salurkan Bantuan Pangan ke Kampung Wogikel dan Wanam di Papua Selatan

Rabu, 27 Agustus 2025 – 15:49 WIB
BULOG Salurkan Bantuan Pangan ke Kampung Wogikel dan Wanam di Papua Selatan - JPNN.COM
Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, beberapa pejabat dan Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani secara langsung menyerahkan bantuan pangan ke Kampung Wogikel dan Wanam di Papua Selatan. Foto: Dokumentasi BULOG

jpnn.com, MERAUKE - Perum BULOG melakukan amanah penugasan dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyalurkan Bantuan Pangan (Banpang) alokasi Juni dan Juli 2025.

Banpang disalurkan kepada para penerima bantuan pangan (PBP) yang telah ditentukan datanya dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Penyaluran pantuan pangan dilakukan kepada masyarakat di Kampung Wogekel dan Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada Rabu (27/8).

Baca Juga:

BULOG Salurkan Bantuan Pangan ke Kampung Wogikel dan Wanam di Papua Selatan

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa pejabat dari lembaga lainnya, serta Direktur Utama Perum BULOG secara langsung menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kampung Wogikel dan Wanam di Papua Selatan. Foto: Dokumentasi BULOG

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa pejabat dari lembaga lainnya, seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pertahanan, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, Wakil Panglima TNI, Stafsus Presiden Bidang Infrastuktur dan Direktur Utama Perum BULOG yang secara langsung menyerahkan bantuan kepada masyarakat setempat.

Penyaluran bantuan pangan di Kampung Wanam dan Kampung Wogekel merupakan wilayah operasional dari Kantor BULOG Cabang Merauke.

Baca Juga:

BULOG Salurkan Bantuan Pangan ke Kampung Wogikel dan Wanam di Papua Selatan

Penyaluran tersebut disalurkan kepada 161 penerima bantuan pangan.

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, beberapa pejabat dan Direktur Utama Perum BULOG secara langsung menyerahkan bantuan pangan ke Kampung Wogikel dan Wanam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bantuan Pangan  Bulog  Papua Selatan  Ahmad Rizal Ramdhani  pangan  penerima bantuan  Kabinet Merah Putih 
BERITA BANTUAN PANGAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp