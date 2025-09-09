Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Makro

BULOG Sebut Realisasi Penyaluran Bantuan Pangan Capai 99,29 Persen

Selasa, 09 September 2025 – 22:00 WIB
Perum BULOG hingga pagi tadi (9/9) telah merealisasikan penyaluran beras Bantuan Pangan (Banpang) untuk alokasi Juni dan Juli 2025 sebesar 363 ribu ton atau 99,29 persen dari total pagu 365,5 ribu ton. Foto: Dokumentasi Bulog

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG hingga pagi tadi (9/9) telah merealisasikan penyaluran beras Bantuan Pangan (Banpang) untuk alokasi Juni dan Juli 2025 sebesar 363 ribu ton atau 99,29 persen dari total pagu 365,5 ribu ton.

Capaian tersebut tidak hanya menunjukkan kelancaran distribusi secara fisik, tetapi juga disertai dengan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban yang hampir rampung seluruhnya.

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan pencapaian ini adalah bukti nyata komitmen BULOG dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mendukung program pemerintah untuk membantu masyarakat.

"Kami pastikan Banpang tidak hanya tersalurkan secara fisik, tetapi juga tertib dalam administrasi pertanggungjawabannya,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangannya, Selasa (9/9).

Program bantuan pangan ini ditujukan bagi 18.277.083 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia yang datanya bersumber dari Kementerian Sosial melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Untuk alokasi Juni dan Juli 2025, BULOG menyalurkan dalam satu waktu, sehingga masing-masing PBP mendapatkan 20 kilogram beras.

