BULOG Tegaskan Komitmen Penguatan PT GMM untuk Jaga Kepercayaan Petani Tebu Blora

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG terus menunjukkan komitmennya dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan petani tebu di Kabupaten Blora terkait operasional PT Gendhis Multi Manis (GMM).

Sejumlah langkah strategis telah dilakukan sebagai bentuk keseriusan perusahaan dalam memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kinerja operasional pabrik gula demi menjaga kepentingan petani.

Sebagai bagian dari upaya pembenahan, BULOG telah mengusulkan pergantian manajemen PT GMM dengan susunan yang baru.

Langkah ini merupakan bentuk respons terhadap berbagai masukan dan harapan yang disampaikan para petani tebu agar perusahaan dapat dikelola secara lebih efektif, profesional, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada petani.

Perubahan kepemimpinan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi operasional, meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan, serta mendorong terciptanya hubungan yang lebih baik antara perusahaan dengan petani sebagai mitra utama dalam ekosistem pergulaan.

Selain pembenahan manajemen, BULOG juga telah mengajukan usulan perbaikan mesin boiler PT GMM kepada pemegang saham melalui mekanisme yang berlaku secara prosedural dan berjenjang.