Bulog Tegaskan Siap Salurkan Bantuan Beras untuk 33,2 Juta Penerima

jpnn.com - JAKARTA - Perum Bulog siap menyalurkan bantuan beras kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan beras itu sebagai bagian dari program pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bantuan pangan tersebut direncanakan disalurkan pada Februari dan Maret.

Adapun jumlah yang menerima meningkat signifikan dibanding program sebelumnya yang menjangkau sekitar 18 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

"Jadi, kalau kemarin 18 juta KPM, sekarang 30 juta lebih (KPM)," kata Rizal ditemui setelah menghadiri Talkshow Panen Fest 2026 di Jakarta, Sabtu (7/2).

Dia menyampaikan data penerima bantuan tersebut termasuk di wilayah terdampak bencana. Namun, pihaknya akan mengacu pada data terpadu yang disiapkan Kementerian Sosial.

Bulog menunggu pemutakhiran data sebelum penyaluran dilakukan secara nasional, sehingga bantun pangan yang disalurkan tepat sasaran.

"Kan, semua datanya dari Kementerian Sosial. Nanti kami tinggal nunggu data matengnya dari Kementerian Sosial," ujarnya.

Untuk memenuhi kebutuhan program tersebut, Bulog memperkirakan kebutuhan beras mencapai sekitar 600 ribu ton. Perhitungan dilakukan berdasarkan alokasi bantuan yang akan diberikan kepada puluhan juta penerima manfaat.