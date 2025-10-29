Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

BULOG Terima Kunker Komisi IV DPR, Pastikan Komitmen Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional

Rabu, 29 Oktober 2025 – 21:27 WIB
BULOG Terima Kunker Komisi IV DPR, Pastikan Komitmen Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional - JPNN.COM
Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto dan rombongan saat meninjau Gudang Bulog Batubulan, Kabupaten Gianyar, untuk memastikan ketersediaan dan kualitas cadangan beras pemerintah (CBP) serta membahas strategi penguatan infrastruktur penyimpanan pangan di daerah. Foto: Dokumentasi Bulog

jpnn.com, GIANYAR - Komisi IV DPR melakukan kunjungan kerja ke Perum BULOG Kanwil Bali dalam rangka pengawasan dan penguatan sistem logistik pangan nasional.

Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto dilakukan di Gudang Bulog Batubulan, Kabupaten Gianyar, untuk memastikan ketersediaan dan kualitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta membahas strategi penguatan infrastruktur penyimpanan pangan di daerah.

Titiek Soeharto menyampaikan apresiasi terhadap kinerja dan quick response jajaran Perum BULOG atas dukungan tanggap darurat dampak banjir Bali.

Baca Juga:

BULOG Terima Kunker Komisi IV DPR, Pastikan Komitmen Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional"Kami juga menyampaikan apresiasi atas langkah nyata Perum BULOG dalam menjaga ketersediaan maupun keterjangkauan harga pangan, termasuk melalui penjualan beras SPHP secara masif di seluruh tanah air dengan melibatkan seluruh stake holder pemerintah, TNI, Polri dan swasta," kata Titiek Soeharto dalam keterangannya, Rabu (29/10).

Bahkan, BULOG berkolaborasi Pentahelix dalam penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan ke seluruh penjuru tanah air tanpa mengenal lelah demi membantu masyarakat secara langsung.

Dia juga mengapresiasi tindak lanjut cepat yang dilakukan Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani beserta jajarannya atas hasil kunjungan Komisi IV DPR sebelumnya di Maluku Utara, dan berharap agar permasalahan yang sempat terjadi di wilayah tersebut tidak terulang kembali.

Baca Juga:

Titiek Soeharto menyampaikan Komisi IV DPR juga mendorong para Kepala Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, termasuk Bali, agar dapat menyediakan dan menghibahkan lahan untuk pembangunan gudang baru dan infrastrukur pascapanen.

Hal ini seiring dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang telah memerintahkan BULOG agar segera membangun 100 gudang baru di kabupaten/kota yang belum memiliki gudang

Komisi IV DPR dipimpin ketuanya Titiek Soeharto melakukan kunker ke Perum BULOG Kanwil Bali dan meninjau gudang Bulog Batubalan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bulog  Komisi IV DPR RI  Ketahanan Pangan Nasional  pangan  Titiek Soeharto  beras sphp  Ahmad Rizal Ramdhani  Gudang bulog 
BERITA BULOG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp