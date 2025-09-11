Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

BULOG Tetap Lakukan Serapan Gabah & Beras Lewat Skema Komersial

Kamis, 11 September 2025 – 11:28 WIB
BULOG Tetap Lakukan Serapan Gabah & Beras Lewat Skema Komersial - JPNN.COM
Bulog merespons soal pemberitaan yang beredar mengenai kegiatan penyerapan gabah dan beras dalam negeri. Foto: Bulog

jpnn.com, JAKARTA - Bulog merespons soal pemberitaan yang beredar mengenai kegiatan penyerapan gabah dan beras dalam negeri.

Perum BULOG menyatakan bahwa isu tersebut tidak benar.

Direktur Pengadaan Perum BULOG, Prihasto Setyanto mengatakan pihaknya senantiasa melaksanakan penyerapan gabah dan beras sesuai penugasan Pemerintah.

Baca Juga:

Pada tahun ini, berdasarkan Inpres nomor 6 tahun 2025, BULOG mendapat tugas mengadakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 3 juta ton setara beras, dan saat ini target tersebut telah tercapai.

"Prinsipnya, untuk CBP BULOG bekerja berdasarkan regulasi dan penugasan yang diberikan Pemerintah. Namun, di luar itu, BULOG tetap melakukan penyerapan gabah dan beras melalui skema komersial," ungkap Prihasto.

"Dalam skema ini, BULOG tidak pernah menghentikan penyerapan, dengan mekanismenya disesuaikan dengan kebutuhan penjualan, baik dari sisi jenis, kualitas, maupun kuantumnya," tambah Prihasto.

Prihasto menjelaskan BULOG mengoperasikan Sentra Penggilingan Padi (SPP) yang tersebar di 10 wilayah di seluruh Indonesia yang terus menyerap gabah sesuai standar kualitas untuk menghasilkan beras premium maupun beras sesuai preferensi konsumen dan kebutuhan pasar.

Baca Juga:

Lokasi SPP tersebut antara lain berada di: Subang, Karawang, Sragen, Kendal, Bandar Lampung, Bojonegoro, Banyuwangi, Magetan, Jember, dan Sumbawa.

"Dengan demikian, dapat kami tegaskan bahwa BULOG masih melakukan penyerapan gabah maupun beras. Perbedaannya hanya terletak pada skema: CBP mengikuti regulasi Pemerintah, sedangkan komersial menyesuaikan dinamika dan kebutuhan pasar. Hal ini memastikan BULOG tetap berpihak pada petani sekaligus menjaga keseimbangan ketersediaan dan harga beras bagi masyarakat.” tutup Prihasto.

Bulog merespons soal pemberitaan yang beredar mengenai kegiatan penyerapan gabah dan beras dalam negeri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bulog  gabah  beras  beras premium 
BERITA BULOG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp