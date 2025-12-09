Bulu Tangkis SEA Games 2025: Leo/Bagas Minta Tim Indonesia Jangan Lengah Hadapi Malaysia di Final

jpnn.com - JAKARTA - Tim bulu tangkis beregu putra Indonesia akan menghadapi Malaysia pada partai final di SEA Games 2025. Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana memastikan langkah Indonesia ke final ajang antarnegara Asia Tenggara itu seusai menang melawan pasangan Singapura, Donovan Willard Wee/Jia Hao Howin Wong 21-12, 21-19.

Sejak awal runner up All England 2025 itu tampil menyerang untuk bisa menekan pasangan lawan. Penampilan pasangan yang memulai debut di Japan Open 2025 itu sempat mengendur pada gim kedua seusai mereka unggul. Dengan mengembalikan fokus, Leo/Bagas mampu membungkus kemenangan Indonesia atas Singapura dalam tempo 34 menit.

“Pada gim pertama kami main cepat, fokus dan tidak lengah. Mungkin lawan juga belum tahu mainnya bagaimana. Di gim kedua lawan sudah mulai hafal permainan kami, tetapi kami mencoba pola lain dan tetap fokus poin demi poin,” ujar Bagas.

Pertandingan melawan Singapura tidak berlangsung mudah seusai tim beregu putra Indonesia tertinggal terlebih dahulu.

Pebulu tangkis Alwi Farhan tidak mampu membendung tunggal putra andalan Singapura, Loh Kean Yew. Pertandingan berakhir dengan skor 15-21, 21-14, 8-21 untuk kemenangan Loh Kean Yew.

Tim beregu putra Indonesia bangkit setelah Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani menang.

Juara Spain Masters 2024 itu mampu mengalahkan ganda putra Singapura, Eng Keat Wesley Koh/Junsuke Kubo 21-18, 18-21, 21-10.

Moh Zaki Ubaidillah membawa tim beregu putra Indonesia unggul setelah menang mudah atas Jia Heng Jason Teh dengan skor 21-2, 21-13.