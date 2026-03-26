Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional

Bum! Serangan Rudal Iran Hantam Israel, Picu Kerusakan dan Korban

Kamis, 26 Maret 2026 – 17:23 WIB
Ilustrasi serangan rudal Iran ke Israel. /ANTARA/Anadolu/py

jpnn.com, ISTANBUL - Media Israel melaporkan rentetan serangan baru rudal Iran terhadap Israel pada Kamis dini hari memicu sirene peringatan serangan udara di wilayah tengah, Yerusalem, dan sebagian wilayah utara.

Akibat serangan itu menyebabkan kerusakan dan korban luka.

Harian Israel Yedioth Ahronoth melaporkan peluncuran rudal terdeteksi dari Iran menuju wilayah Israel tengah dan kawasan Yerusalem.

Baca Juga:

Sirene peringatan serangan rudal dan roket diaktifkan di seluruh Israel bagian tengah, wilayah Yerusalem, serta di sejumlah bagian wilayah pendudukan Tepi Barat.

Peringatan tambahan juga terdengar di wilayah utara, termasuk kota Ortal dan Ein Zivan di Dataran Tinggi Golan, serta di komunitas Gonen, Lehavot HaBashan, dan Shamir di wilayah Galilea Panhandle.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa rentetan serangan terbaru mencakup rudal klaster, sementara ledakan keras terdengar di wilayah Sharon.

Baca Juga:

Harian itu menambahkan bahwa sejumlah orang mengalami luka-luka dan sebuah bangunan mengalami kerusakan akibat jatuhnya proyektil di wilayah Kafr Qasim, Israel bagian tengah.

Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah terus meningkat sejak Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari.

Sumber Anadolu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Iran  Israel  perang Iran Israel  Perang Iran vs Isreal-AS 
BERITA IRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp