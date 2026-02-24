BUMA Amankan Kontrak dengan Adaro untuk Tambang Tutupan Selatan hingga 2030

jpnn.com, JAKARTA - PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), anak perusahaan utama PT BUMA Internasional Grup Tbk mengumumkan penandatanganan kontrak jangka panjang dengan PT Adaro Indonesia (Adaro).

Kontrak yang berlaku mulai 1 April 2026 hingga 31 Desember 2030 mengamankan keberlanjutan operasional BUMA di Tambang Tutupan Selatan di Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan.

Berdasarkan kontrak tersebut dan mengacu pada syarat serta ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum di dalamnya, BUMA diperkirakan akan menghasilkan overburden removal sekitar 239 juta bank cubic meter (bcm) dan memproduksi 44 juta ton batu bara, setara dengan rata-rata volume tahunan masing-masing sebesar 50,5 juta bcm dan 9,3 juta ton.

Baca Juga: BUMA Rampungkan Penerbitan Obligasi I Tahun 2023

Kontrak ini makin memperkuat kemitraan jangka panjang antara BUMA dan Adaro Indonesia yang telah terjalin selama lebih dari 20 tahun, sekaligus memperkokoh basis pendapatan berdasarkan kontrak Grup dan meningkatkan visibilitas kinerja keuangan jangka panjang.

“Kami dengan bangga mengumumkan kontrak yang signifikan ini dengan Adaro Indonesia, salah satu mitra jangka panjang kami yang berharga. Kontrak ini mencerminkan konsistensi kinerja operasional BUMA, serta kapabilitas kami dalam mengelola operasi pertambangan yang kompleks secara teknis dengan standar keselamatan dan keandalan yang tinggi. Kontrak ini memperkuat visibilitas pendapatan kami sekaligus menegaskan posisi BUMA sebagai mitra jasa pertambangan tepercaya di Indonesia,” kata Direktur Utama PT Bukit Makmur Mandiri Utama Ronald Sutardja.

Sejalan dengan kegiatan operasionalnya, BUMA senantiasa berkomitmen memberdayakan masyarakat di wilayah Tabalong melalui berbagai program yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, perlindungan lingkungan, serta sosial dan budaya.

Baca Juga: BUMA Dapat Fasilitas Pembiayaan Sindikasi USD 750 Juta dari BNI

Inisiatif unggulan yang dijalankan meliputi lokakarya keterampilan komputer JIKAMAKA, Youth Broadcasting Class untuk pengembangan industri kreatif, program lingkungan Kampung Iklim, serta dukungan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) setempat.

Berbagai upaya tersebut telah memperoleh sejumlah pengakuan, termasuk apresiasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas kontribusi di bidang lingkungan, penghargaan dari Bupati Tabalong atas dukungan terhadap inisiatif Adipura dan pengembangan UMKM, serta pengakuan dari komunitas

kepemudaan Tabalong dan bupati atas komitmen berkelanjutan BUMA dalam mendukung pengembangan generasi muda dan masyarakat.