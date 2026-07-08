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JPNN.com - Entertainment - Musik

Bumbum Keluar dari Sukses Lancar Rejeki, Ini Alasannya

Rabu, 08 Juli 2026 – 07:07 WIB
Bumbum Keluar dari Sukses Lancar Rejeki, Ini Alasannya - JPNN.COM
Sukses Lancar Rejeki saat masih beranggotakan Jalil (kiri), Bumbum (tengah), Mahes (kanan) di Sedjuk SCBD, Jakarta pada Selasa (30/9). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Band punk rock asal Bekasi, Sukses Lancar Rejeki menyampaikan pengumuman mengejutkan.

Drummer, Bumbum memutuskan untuk mengundurkan diri dari Sukses Lancar Rejeki.

Pengumuman tersebut diungkapkan oleh Sukses Lancar Rejeki melalui akun resmi di Instagram.

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"Pemberitahuan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dengan berat hati, kami keluarga besar Sukses Lancar Rejeki mengumumkan bahwa terhitung 5 Juli 2026, Bumbum resmi mengundurkan diri dari Sukses Lancar Rejeki untuk fokus pada pendidikan (kelas XII)," ungkap Sukses Lancar Rejeki, Selasa (7/7).

Adapun Bumbum keluar dari Sukses Lancar Rejeki lantaran ingin fokus pada pendidikan. Dia kini duduk di kelas XII.

Keputusan Bumbum telah dikonfirmasi oleh dirinya sendiri serta orang tua. Sukses Lancar Rejeki pun menghormati pilihan yang diambil oleh Bumbum.

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"Keputusan ini telah disampaikan oleh orang tua Bumbum dan dibenarkan langsung oleh Bumbum. Kami menghormati serta mendukung penuh keputusan tersebut demi masa depan yang lebih baik," jelas Sukses Lancar Rejeki.

Selanjutnya, Sukses Lancar Rejeki menyampaikan terima kasih atas kebersamaan dan dedikasi Bumbum selama ini

Band punk rock asal Bekasi, Sukses Lancar Rejeki menyampaikan pengumuman mengejutkan.

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TAGS   Sukses Lancar Rejeki  Band Sukses Lancar Rejeki  Lagu Sukses Lancar Rejeki  Album Sukses Lancar Rejeki  Bumbum 
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