Bumbum Keluar dari Sukses Lancar Rejeki, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Band punk rock asal Bekasi, Sukses Lancar Rejeki menyampaikan pengumuman mengejutkan.

Drummer, Bumbum memutuskan untuk mengundurkan diri dari Sukses Lancar Rejeki.

Pengumuman tersebut diungkapkan oleh Sukses Lancar Rejeki melalui akun resmi di Instagram.

Baca Juga: Sukses Lancar Rejeki Terlibat Film Horor Datang Akan Pergi

"Pemberitahuan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dengan berat hati, kami keluarga besar Sukses Lancar Rejeki mengumumkan bahwa terhitung 5 Juli 2026, Bumbum resmi mengundurkan diri dari Sukses Lancar Rejeki untuk fokus pada pendidikan (kelas XII)," ungkap Sukses Lancar Rejeki, Selasa (7/7).

Adapun Bumbum keluar dari Sukses Lancar Rejeki lantaran ingin fokus pada pendidikan. Dia kini duduk di kelas XII.

Keputusan Bumbum telah dikonfirmasi oleh dirinya sendiri serta orang tua. Sukses Lancar Rejeki pun menghormati pilihan yang diambil oleh Bumbum.

Baca Juga: Sukses Lancar Rejeki Hadirkan Perang Sarung Gajah Moshing

"Keputusan ini telah disampaikan oleh orang tua Bumbum dan dibenarkan langsung oleh Bumbum. Kami menghormati serta mendukung penuh keputusan tersebut demi masa depan yang lebih baik," jelas Sukses Lancar Rejeki.

Selanjutnya, Sukses Lancar Rejeki menyampaikan terima kasih atas kebersamaan dan dedikasi Bumbum selama ini