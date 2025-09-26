Bunga Jelitha Ajak Perempuan Indonesia Prioritaskan Rawat Diri Lewat Ridha Beauty

Jumat, 26 September 2025 – 11:26 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ridha Beauty by Bunga Jelitha resmi meluncurkan kampanye terbaru bertajuk “The New Era of Ridha Beauty”.

Acara tersebut menandai langkah strategis brand tersebut untuk memperkuat posisinya di industri kecantikan Tanah Air.

Momentum peluncuran ini juga menjadi bentuk komitmen Ridha Beauty dalam menghadirkan produk inovatif, berkualitas, dan sesuai kebutuhan konsumen Indonesia.

Owner Ridha Beauty Jessica Wijaya menyampaikan optimismenya terhadap transformasi baru yang sedang dilakukan.

“Harapannya lebih sukses lagi menjangkau banyak perempuan Indonesia, mendorong mereka untuk mencintai dan menggunakan produk skincare serta kosmetik lokal,” ujar Jessica di The Stable – The Manor Andara, Depok, baru-baru ini.

Jessica menjelaskan pihaknya kini berfokus pada pasar domestik dengan distribusi yang telah menjangkau sejumlah kota besar, di antaranya Bandung, Jabodetabek, Makassar, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Semarang, Solo, dan wilayah Jawa Timur.

Baca Juga: Bunga Jelitha dan Syamsir Alam Beri Kabar Bahagia

Jessica menyatakan kolaborasi mereknya dengan figur publik Bunga Jelitha diharapkan mampu memperkuat penetrasi pasar online.

Upaya tersebut dilakukan sejalan dengan tren digitalisasi industri kecantikan masa kini yang ingin serba efesien.