Bunga Jelitha dan Syamsir Alam Beri Kabar Bahagia

Kamis, 14 Mei 2020 – 05:35 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia menyelimuti pasangan artis Bunga Jelitha dan Syamsir Alam. Mereka secara resmi mengumumkan bakal menjadi ayah dan ibu sembilan bulan lagi.

Pasangan yang menikah Maret 2020 ini kompak mengunggah foto hasil USG di akun Instagram masing-masing, Selasa (12/5) malam. Keduanya terlihat sangat bahagia saat menunjukkan hasil USG Bunga.

Syamsir menyebut apa yang dianugerahkan Tuhan saat ini merupakan mimpi yang terwujud.

“I dreamed you and you came true,” tulis Syamsir.

Sementara Bunga mengatakan sengaja langsung ingin memberitahu publik kabar kehamilan dirinya karena ingin berbagi kabar bahagia.

“Usianya memang baru beberapa minggu. Namun, kami ingin berbagi kebahagiaan kami kepada dunia. Bismillah,” ungkap Bunga.

Ucapan selamat membanjiri unggahan mereka, baik dari kerabat, sahabat maupun penggemar meraka atas kabar kehamilan Bunga.(chi/jpnn)