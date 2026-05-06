Bunga Zainal Ceritakan Kronologis Meninggalnya Sang Ayah

Rabu, 06 Mei 2026 – 16:41 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Duka mendalam tengah dirasakan oleh Bunga Zainal dan keluarganya lantaran ayahnya Sapuri bin Husein meninggal dunia pada Selasa (5/5).

Wanita 39 tahun itu mengatakan, sang ayah memang sempat mengidap penyakit kanker sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir.

"Jadi Papa tuh memang sebelumnya ada riwayat sakit cancer yang sudah berapa tahun diderita," ujar Bunga Zainal di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu (6/5).

Dia menuturkan bahwa mendiang ayahnya didiagnosa penyakit kanker pada 2021 lalu.

Semenjak itu, mendiang Sapuri pun telah menjalani berbagai pengobatan demi kondisi kesehatannya.

"Dari 2021, setelah COVID tuh Papa didiagnosa cancer. Cuma kan memang sudah banyak treatment juga, pengobatan juga," ucap Bunga Zainal.

"Dan akhirnya terakhir Papa kayak sudah nyerah juga, sudah capek. Akhirnya Papa pengin pulang, enggak mau berobat lagi di rumah sakit. Jadi, ya terakhir mintanya di rumah," sambungnya.

Dia menuturkan bahwa mendiang ayahnya itu mengembuskan napas terakhirnya di kediaman mereka.