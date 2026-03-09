Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bungkam Persik Kediri 3-0, Persib Kokoh di Puncak Klasemen

Selasa, 10 Maret 2026 – 00:01 WIB
Bungkam Persik Kediri 3-0, Persib Kokoh di Puncak Klasemen - JPNN.COM
Suasana pertandingan Persib vs Persik yang berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan tuan rumah di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung berhasil mempertahankan posisi puncak klasemen BRI Super League 2025/26 setelah mengalahkan Persik Kediri.

Duel yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) itu berakhir untuk kemenangan tuan rumah dengan skor 3 - 0.

Tiga gol Persib dicetak oleh Thom Haye (22'), Andrew Jung (37' dan 54').

Babak Pertama

Persib Bandung langsung tampil menekan sejak menit pertama saat menjamu Persik Kediri.

Bermain di kandang sendiri, Maung Bandung berupaya membongkar pertahanan Persik yang sejak awal tampil cukup solid.

Peluang pertama Persib datang dari pergerakan Berguinho di sisi kanan.

Mencoba mencetak gol cepat, Berguingo menusuk dari sektor sayap setelah menerima suplai bola dari Kakang Rudianto.

Persib Bandung menang 3-0 atas Persik Kediri pada pertandingan pekan ke-25 BRI Super League 2025/26 di Stadion GBLA.

TAGS   Persib  Persib vs Persik  Persib vs Persik Kediri  Super League 
