Buntut Chaos PCMB, Dedi Mulyadi Berhentikan Pejabat Disdik Jabar  

jpnn.com, JAWA BARAT - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mencopot Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Jawa Barat, Suhendar.

Pencopotan ini buntut protes orang tua murid dalam pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026.

Keluhan yang disampaikan beragam, mulai dari akun yang belum terverifikasi, kendala masuk ke sistem, data yang tidak terbaca, hingga peserta yang sebelumnya mengikuti program Sekolah Maung, tetapi harus kembali mendaftar melalui jalur reguler.

Dedi Mulyadi langsung memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Jabar, Dedi Supandi mencopot Suhendar seusai mendatangi Disdik Jabar dan berdialog dengan orang tua siswa.

Dedi juga menunjukkan ketidakpuasan penjelasan tim Tikomdik atas kekisruhan yang terjadi.

"Betul. Kepala UPTD Tikomdik untuk sementara dinonaktifkan dulu," kata Dedi, dalam keterangannya, Rabu (10/6).

Suhendar yang bertanggung jawab dicecar Dedi, terkait penerapan aplikasi baru dalam SPMB dan tidak terintegrasi dengan sistem yang sudah dibangun Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, dua tahun terakhir.

"Anda ngerti nggak bidang ini? Anda latar belakangnya apa? Siapa yang merekomendasikan Anda di bidang ini?," tanya Dedi.