Buntut Dugaan Video Call Nakal Suami, Clara Shinta Mengadu ke Komnas Perempuan

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Clara Shinta mendatangi Komnas Perempuan bersama tim kuasa hukumnya, pada Senin (4/5).

Kuasa hukum Clara Shinta, Sunan Kalijaga mengatakan, kedatangan kliennya itu untuk membuat pengaduan terkait dugaan video call sex (VCS) sang suami dengan wanita lain.

"Klien kami di sini mengadu karena dia merasa adalah seorang korban dari satu peristiwa adanya dugaan hubungan suaminya dengan wanita lain yang sedang melakukan aktivitas video call sex atau dikenal VCS yang kemarin sempat ramai di pemberitaan atau viral," ujar Sunan Kalijaga di Komnas Perempuan, Jakarta Pusat.

Dia menuturkan bahwa persoalan tersebut sangat merugikan kliennya.

Sebab dugaan VCS sang suami dengan wanita lain membuat rumah tangga Clara Shinta di ujung tanduk.

Tak hanya itu, kata Sunan, kliennya juga merasa dirugikan dari segi pekerjaan dan nama baik.

"Apa yang dia alami sangat merugikan, artinya merugikan rumah tangganya juga, merugikan pekerjaannya, di mana pada saat peristiwa itu sempat sama suami pisah. Lalu juga merugikan nama baik dan anak-anaknya," tuturnya.

Dia mengungkapkan, hal yang akhirnya mendorong Clara Shinta membuat pengaduan di Komnas Perempuan karena adanya somasi dari perempuan bernama Indah.