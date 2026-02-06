Buntut Materi Mens Rea, Pandji Pragiwaksono Tegaskan Tak Berniat Nistakan Agama

jpnn.com, JAKARTA - Komika Pandji Pragiwaksono memenuhi undangan klarifikasi di Mapolda Metro Jaya pada Jumat (6/2) terkait laporan dugaan penistaan agama dalam materi pertunjukannya yang bertajuk "Mens Rea" di platform Netflix.

Didampingi kuasa hukumnya, Haris Azhar, Pandji menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam sejak pukul 10.30 WIB. Haris mengungkapkan bahwa kliennya dicecar puluhan pertanyaan oleh penyidik.

"Ada 63 pertanyaan, baru selesai. Pertanyaan terkait data pribadi, penyelenggaraan kegiatan, hingga tayangan potongan pernyataan Pandji di pertunjukan 'Mens Rea'," ujar Haris Azhar kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya.

Haris menjelaskan pertanyaan yang diajukan oleh Polda Metro Jaya terkait data pribadi dan penyelenggaraan kegiatan. Selain itu juga ditayangkan sejumlah potongan atau yang memuat pernyataan-pernyataan Panji di dalam pertunjukan "Mens Rea".

Pandji juga ditanya terkait soal ibadah salat, soal dua ormas yang menerima konsesi tambang dan juga soal di Jawa Barat. "Namun, kalau balik ke laporan, laporannya hanya soal penistaan agama," kata Haris.

Sedangkan Pandji menjelaskan bahwa dirinya berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan sebaik mungkin.

Baca Juga: Pernyataan Pandji Pragiwaksono Sebelum Beri Klarifikasi di Polda Metro Jaya

"Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikuti prosesnya saja," katanya.

Pandji Pragiwaksono memenuhi undangan klarifikasi Polda Metro Jaya terkait laporan materi pada pertunjukan "Mens Rea" di aplikasi Netflix.