JPNN.com - Nasional - Humaniora

Buntut Siswa Keracunan Makanan, Koki hingga Pengantar MBG ke SDN 01 Gedong Diperiksa Polisi

Selasa, 30 September 2025 – 20:07 WIB
Kendaraan boks pengangkut paket MBG terparkir di depan SPPG Panen Resto yang ditutup/dihentikan sementara operasionalnya. Foto: Antara/HO – bagus

jpnn.com, BANDUNG - Polisi memeriksa lima saksi mulai dari koki hingga orang pengantar program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Kelima saksi tersebut diperiksa menyusul dugaan keracunan terhadap 20 siswa di sekolah tersebut.

"Saat ini yang dimintai keterangan ada lima, dari koki (tukang masak), sekolah dan ada juga pengantar makanan," kata Kapolsek Pasar Rebo AKP I Wayan Wijaya saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Selain itu, pihaknya juga sudah meminta keterangan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional Yayasan Ameena Mulya Indonesia, Jalan Raya Tengah RT 09/03 Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

"Kepala SPPG terkait, juga kita mintai keterangan langsung perihal menu MBG yang dibagikan hari ini," ujar Wayan.

Wayan mengungkapkan, berdasarkan penyelidikan awal, terdapat perbedaan warna, tekstur dan aroma menu mi dalam MBG tersebut.

"Sementara masih penyelidikan awal, kita bisa lihat dan bandingkan mi yakni ada yang kering, ada yang basah. Lalu ada yang rasa terlalu matang. Setelah matang tidak berbau, tapi yang masaknya terlalu lama mungkin ada indikasi bau," jelas Wayan.

Sebelumnya, sebanyak 20 siswa SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur (Jaktim) diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.

Polisi memeriksa lima saksi mulai dari koki hingga orang pengantar Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

