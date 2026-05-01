Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Buntut Tuduhan Penganiayaan, Erin Juga Berencana Layangkan Somasi

Jumat, 01 Mei 2026 – 23:24 WIB
Mantan istri Andre Taulany, Erin Taulany. ANTARA/HO-Instagram/ @erintaulany/Luthfia Miranda Putri

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Rien Wartia Trigina alias Erin telah mengambil langkah tegas atas tuduhan melakukan penganiayaan terhadap asisten rumah tangga (ART).

Mantan istri Andre Taulany itu telah melaporkan akun media sosial yang diduga menyebarkan isu tersebut ke kepolisian.

Tak hanya itu, pihak Erin juga berencana melayangkan somasi pada oknum ART dan lembaga penyalur yang menaunginya.

Baca Juga:

Kuasa hukum Erin, Siti Hajar mengatakan, upaya itu hendak dilakukan guna mengingatkan agar tidak membuat pernyataan yang tak berdasar.

"Untuk lebih jelasnya lagi, ini kami juga akan lebih pertegas dengan melakukan, mungkin akan melakukan somasi. Somasi kepada penyalurnya, juga kepada ART-nya, untuk mengingatkan bahwa tidak semudah itu untuk melakukan pencemaran dan juga membuatkan fitnah yang belum tentu ada kebenarannya, dan itu tidak dilakukan sebenarnya," ujar Siti Hajar di Polres Metro Jakarta Selatan, baru baru ini.

Kuasa hukum Erin lainnya, Ramdani mengatakan, pihaknya akan mengejar siapa pun yang menjadi dalang di balik informasi tersebut, termasuk pemilik akun sosial yang diduga menyebarkan isu soal kliennya itu.

Baca Juga:

"Intinya klien kami ini merasa sangat, sangat sakit, ya. Karena mau kayak bagaimanapun, ini tak benar. Tidak ada apa pun yang dilakukan di media sosial itu, dan media sosialnya pun akan kami kejar atas inisial ND. Pencemaran nama baik, fitnah, dan lain sebagainya, dan dalang-dalang di belakangnya," tutur Ramdani.

Dia pun kembali menegaskan bahwa tuduhan yang beredar di sosial media terhadap kliennya tidak benar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Erin  Rien Wartia Trigina  penganiayaan  Mantan istri Andre Taulany 
BERITA ERIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp