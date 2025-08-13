Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Bunuh Suami Siri Mantan Istri, ED Ungkap Motif Begini

Rabu, 13 Agustus 2025 – 08:47 WIB
Bunuh Suami Siri Mantan Istri, ED Ungkap Motif Begini
Ilustrasi - pelaku ditangkap polisi. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - Polisi menangkap tersangka pembunuhan sadis terhadap korban Samiran (46) yang terjadi di Desa Suka Maju, Kecamatan Baturaja Barat pada Sabtu (9/8/2025) pukul 23.30 WIB.

Tersangka berinisial ED (43), warga Desa Bandar, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten OKU.

"Tersangka ini kami amankan pagi tadi sekitar pukul 08.00 WIB tanpa perlawanan," kata Kapolres OKU AKBP Endro Aribowo di Baturaja, Selasa (12/8/2025).

Baca Juga:

Penangkapan terhadap tersangka bermula ketika polisi mendapat informasi bahwa pelaku berada di rumah Kepala Desa Bandar untuk menyerahkan diri.

Mendapat informasi tersebut, tim gabungan Polsek Baturaja Barat dan Resmob Polres OKU langsung menuju lokasi dan mengamankan pelaku.

"Berdasarkan pengakuan tersangka bahwa motif pembunuhan ini dilatari karena cemburu," ujarnya.

Baca Juga:

Korban Samiran ternyata telah menikah siri dengan Heni, yang merupakan mantan istri pelaku ED.

Kasus pembunuhan sadis ini terjadi di rumah korban di Desa Sukamaju.

Polisi menangkap ED yang bunuh suami siri mantan istrinya secara sadis. Motif pembunuhan itu ternyata masalah asmara yang belum tuntas.

