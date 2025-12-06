Bupati Aceh Selatan Umrah di Tengah Bencana, Gubernur: Terserah Dia

Sabtu, 06 Desember 2025 – 04:00 WIB

jpnn.com, BANDA ACEH - Bupati Aceh Selatan Mirwan MS beserta istri berangkat umrah sejak Selasa (2/12).

Kepergian Mirwan MS mendapat kritik lantaran Aceh Selatan saat ini sedang dilanda bencana banjir dan longsor.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menegaskan tidak pernah mengeluarkan izin kepada Mirwan MS melaksanakan umrah.

"Tidak saya teken (surat izinnya) walaupun Mendagri teken ya sudah, terserah," katanya di Banda Aceh, Jumat (5/12).

Mualem mengingatkan semua pejabat di Aceh untuk tidak bepergian dahulu selama masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang sedang dilanda Aceh.

"Untuk sementara waktu jangan pergi, dia (Bupati Aceh Selatan) pergi juga, terserah," katanya.

Sementara itu Pemkab Aceh Selatan menjelaskan keberangkatan umrah bupati bersama istri setelah berjibaku di lapangan memastikan setiap penanganan terhadap korban bencana.

"Keberangkatan bupati beserta istri dilakukan setelah melihat situasi Aceh Selatan secara umum yang sudah stabil dan korban bencana tertangani dengan baik," kata Pelaksana Tugas Sekda Aceh Selatan Diva Samudra Putra.