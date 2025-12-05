Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Bupati Aceh Timur Blak-blakan soal Kebutuhan Mendesak Warganya Terdampak Bencana

Jumat, 05 Desember 2025 – 09:48 WIB
Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Alfarlaky (tengah). Foto: Hayaturrahmah/Antara

jpnn.com - ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Alfarlaky mengungkap kebutuhan mendesak warganya yang terdampak bencana banjir di Lokop.

Menurutnya, korban membutuhkan hunian sementara .

"Kebutuhan paling mendesak korban bencana di Lokop, Kabupaten Aceh Timur adalah rumah hunian sementara untuk tempat tinggal sementara karena rumah mereka hilang dan rusak berat," kata Iskandar Usman Alfarlaky, di Aceh Timur, Jumat (5/12).

Bupati menyebutkan kondisi warga hingga kini masih memprihatinkan pascabanjir besar melanda wilayah Lokop dan sekitarnya. Selain kehilangan harta benda, banyak kehilangan tempat tinggal karena rumah mereka hilang dan hanyut dibawa arus banjir.

Iskandar juga mengatakan hampir 70 persen bangunan sekolah mengalami kerusakan akibat banjir. Bahkan sebagian fasilitas sekolah tidak bisa digunakan sama sekali.

"Tenda darurat untuk ruang belajar juga dibutuhkan saat ini agar anak-anak di pedalaman Kabupaten Aceh Timur tetap bisa bersekolah setelah banyak sekolah rusak akibat banjir. Begitu juga kebutuhan peralatan dan perlengkapan belajar peserta didik," katanya.

Tidak hanya untuk anak sekolah, kata dia, kelompok rentan juga memerlukan kebutuhan mendesak seperti perlengkapan bayi di antaranya susu, popok, serta pembalut untuk pengungsi perempuan.

Bupati menambahkan logistik korban bencana juga masih kekurangan seperti air bersih, perlengkapan mandi dan peralatan cuci, serta pakaian dan lainnya.

Ada satu rumah sakit di Aceh Timur lumpuh total akibat terendam banjir, sehingga pelayanan medis menjadi terganggu.

