Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Bupati Aep: Insyaallah Honorarium Guru PPPK Paruh Waktu Tahun Ini Mengalami Kenaikan

Rabu, 14 Januari 2026 – 14:30 WIB
Bupati Aep: Insyaallah Honorarium Guru PPPK Paruh Waktu Tahun Ini Mengalami Kenaikan - JPNN.COM
Bupati Karawang Aep Syaepuloh. (ANTARA/Ali Khumaini/dok)

jpnn.com - KARAWANG - Bupati Karawang, Jawa Barat, Aep Syaepuloh menyampaikan kabar baik untuk guru yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di daerah itu.

Aep mengaku telah memutuskan menaikkan honorarium guru PPPK paruh waktu.

"Bismillah, insyaallah honorarium guru PPPK paruh waktu di tahun ini akan mengalami kenaikan," kata Aep di Karawang, Rabu (14/1).

Baca Juga:

Sebelumnya honor guru PPPK paruh waktu di Karawang sebesar Rp800 per bulan. Kemudian setelah dilakukan pembahasan bersama dengan jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karawang, mulai tahun ini besaran honor mereka naik menjadi Rp 1,5 juta per bulan.

"Jadi, kenaikan honor guru PPPK paruh waktu ini sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam merespons aspirasi yang telah lama disampaikan oleh para guru," ungkapnya.

Menurut Aep, kebijakan menaikkan honorarium guru PPPK paruh waktu itu menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

Baca Juga:

Dia menambahkan bahwa peningkatan honor guru PPPK paruh waktu sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Karawang dalam memajukan sektor pendidikan.

Disebutkan, kesejahteraan guru menjadi salah satu fondasi penting dalam mencetak generasi unggul di masa depan.

Bupati Karawang Aep Syaepuloh menaikkan honorarium guru PPPK paruh waktu. Jadi berapa honor guru PPPK paruh waktu di Karawang?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  Guru PPPK Paruh Waktu  gaji PPPK  honor pppk  guru 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp