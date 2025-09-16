Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Bupati Afni: Perusahaan Harus Ikut Bertanggung Jawab Dalam Pemeliharaan Jalan

Selasa, 16 September 2025 – 19:50 WIB
Bupati Afni: Perusahaan Harus Ikut Bertanggung Jawab Dalam Pemeliharaan Jalan - JPNN.COM
Bupati Siak Afni Zulkifli. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - PEKANBARU - Bupati Siak Afni Zulkifli memberikan peringatan kepada perusahaan yang beroperasi di wilayah kabupaten tersebut.

Afni mengatakan bahwa perusahaan tidak boleh hanya mengejar keuntungan bisnis semata tanpa mempedulikan kondisi infrastrukur jalan yang setiap hari dilalui kendaraan operasional mereka.

Menurut Afni, banyak ruas jalan di Siak yang cepat mengalami kerusakan akibat tingginya intensitas kendaraan bertonase besar milik perusahaan.

Baca Juga:

Jika dibiarkan, katanya, hal ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

“Perusahaan harus ikut bertanggung jawab dalam pemeliharaan jalan, karena kendaraan mereka juga yang merusaknya. Jangan hanya diam dan menyerahkan semua ke pemerintah,” kata Bupati Afni, Selasa (16/9).

Afni menyoroti ruas Simpang Minas–Tualang, jalur strategis yang kerap rusak akibat aktivitas kendaraan industri.

Baca Juga:

Dia berharap kejadian di Minas menjadi pelajaran bagi perusahaan agar lebih peduli terhadap dampak operasionalnya.

Bentuk kepedulian itu, katanya, bisa dilakukan dengan menjaga tonase kendaraan agar sesuai aturan, melakukan perawatan berkala, hingga menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) untuk perbaikan infrastruktur.

Bupati Afni Zulkifli meminta perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk peduli akan kondisi jalan di Siak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bupati Siak Afni Zulkifli  perusahaan  pemeliharaan jalan  infrastruktur jalan 
BERITA BUPATI SIAK AFNI ZULKIFLI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp