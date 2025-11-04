Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bupati Afni Undang Menteri Fadli Zon ke Festival Julang Budaya Siak

Selasa, 04 November 2025 – 20:27 WIB
Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon bertemu dengan Bupati Siak, Afni Zulkifli. Foto: dok source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Bupati Siak Afni  Zulkifli mengundang Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menghadiri Festival Julang Budaya Siak yang akan digelar pada 14–16 November mendatang. 

Undangan itu disampaikan Bupati Afni saat bertemu dengan Menteri Fadli untuk membahas upaya pelestarian serta revitalisasi peninggalan sejarah dan kebudayaan Melayu di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Menurut Afni, dalam festival itu terdapat pameran kerajinan dan kuliner tradisional gelar budaya, hingga sarasehan budaya, acara yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Wilayah IV Kepulauan Riau.

“Ini merupakan ruang besar untuk menelusuri kembali budaya yang tumbuh di tepian Sungai Siak, sungai yang sejak dahulu menjadi saksi lahirnya peradaban dan pertemuan berbagai bangsa,” tutur Bupati Afni di Jakarta.

Menbud Fadli Zon menyambut baik pemaparan dan undangan tersebut. Dia menegaskan komitmen Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat upaya pelestarian warisan budaya daerah, terutama yang memiliki nilai sejarah penting bagi bangsa. Hal itu termasuk revitalisasi fisik yang memang memerlukan keahlian khusus.

Menbud Fadli Zon juga mengapresiasi semangat Pemerintah Kabupaten Siak dalam menjaga peninggalan sejarah Kesultanan, serta mengajak masyarakat luas untuk lebih mengenal kekayaan budaya Melayu.

Fadli menegaskan pelestarian kebudayaan lokal merupakan bagian penting dari identitas nasional.

“Pelestarian warisan budaya seperti ini bukan hanya tugas pemerintah daerah, tapi juga tanggung jawab bersama untuk menjaga jati diri bangsa,” tutur Menbud Fadli Zon.

Menbud Fadli Zon mengapresiasi semangat Pemerintah Kabupaten Siak dalam menjaga peninggalan sejarah kesultanan.

