Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Bupati Bandung Kaget Lihat Kebun Teh Pangalengan Beralih Jadi Kebun Sayur

Minggu, 30 November 2025 – 04:44 WIB
Bupati Bandung Kaget Lihat Kebun Teh Pangalengan Beralih Jadi Kebun Sayur - JPNN.COM
Lahan kebun teh yang sudah beralih fungsi jadi kebun sayur di Blok Pahlawan, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Sabtu (29/11/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Alih fungsi lahan kebun teh menjadi kebun sayur di wilayah Pangalengan mendapat perhatian khusus dari Bupati Bandung Dadang Supriatna.

Kemarin, Sabtu (29/11), dia mendatangi lokasi kebun bersama Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Aldi Subartono

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu sempat bertanya kepada warga dan petani yang terancam pekerjaannya karena pembabatan lahan yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab. 

Baca Juga:

Adapun lahan kebun teh tersebut milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2. 

Ada pihak yang memiliki modal besar dan menggerakkan orang untuk menebang tanaman teh, lalu mengalihkannya menjadi lahan pertanian kentang.

Pihak tersebut juga disebut siap membeli seluruh hasil panen kentang.

Baca Juga:

Ada yang menarik saat para pejabat itu mengunjungi area lahan yang sudah beralih fungsi.

Saat Bupati tiba di Blok Pahlawan, Pangalengan, Kabupaten Bandung, di sana lahan yang seharusnya kebun teh sudah beralih fungsi menjadi kebun sayur wortel.

Momen Bupati Bandung Dadang Supriatna pergoki alih fungsi lahan kebun teh jadi kebun sayur di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Minta polisi usut tuntas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kebun teh  alih fungsi kebun teh  Bupati Bandung  Kabupaten Bandung 
BERITA KEBUN TEH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp