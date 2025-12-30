Bupati: Bencana di Aceh Utara Lebih Parah dari Tsunami, tetapi Prabowo Tidak ke Sana

jpnn.com, JAKARTA - Bupati Aceh Utara Ismail Jalil menyampaikan keluhan karena Presiden RI Prabowo Subianto tak pernah mengunjungi wilayah tersebut sejak terjadi bencana pada November 2025.

Dia berkata demikian saat hadir rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI yang disiarkan melalui YouTube, Selasa (30/12).

Ismail menyebutkan Kepala Negara terekam sudah mendatangi Aceh Tengah, Aceh Tamiang, hingga Pidie Jaya, tanpa sekali pun ke Aceh Utara.

Dia menduga Prabowo tidak tahu wilayah Aceh Utara menjadi lokasi terdampak bencana banjir dan longsor, sehingga belum mengunjungi wilayah tersebut.

"Pak Presiden selalu ke Tamiang dan Takengon, Aceh Tengah dan juga hadir di Pidie Jaya. Termasuk, Wapres, tetapi di Aceh Utara kayanya ke mana, saya rasa apa enggak tahu ada banjir," kata Ismail, Selasa.

Dia mengatakan 25 dari 27 kecamatan di Aceh Utara sebenarnya terdampak bencana banjir dan longsor yang mengakibatkan jaringan internet mati.

"Kami sinyal tidak ada, telepon mati. Makanya tidak viral," ujar Ismail.

Dia menuturkan bencana di Aceh Utara sebenarnya cukup parah dengan rumah dan tempat ibadah hanyut akibat tersapu banjir.