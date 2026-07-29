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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bupati Bicara Apa Adanya, Pemda Sudah Tidak Sanggup dengan Urusan PPPK

Rabu, 29 Juli 2026 – 11:22 WIB
Bupati Bicara Apa Adanya, Pemda Sudah Tidak Sanggup dengan Urusan PPPK - JPNN.COM
Bupati Siak Afni Zulkifli mengadu ke Wapres Gibran soal pemotongan DBH yang berdampak pada nasib PPPK dan P3K Paruh Waktu. Foto: source for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan kondisi rerata daerah kesulitan membayar gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu karena beban fiskalnya terlalu berat.

Afni pun pernah menyampaikan langsung masalah ini kepada Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka pada sebuah kesempatan di Pekanbaru, Riau, 17 Juni 2026.

Saat itu, Afni juga menyampaikan soal dana bagi hasil (DBH) jatah Siak yang potongannya sampai 50 persen.

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Kabupaten Siak yang sebenarnya termasuk penghasil minyak dan gas, perkebunan kelapa sawit, serta hasil kehutanan, mengalami tekanan fiskal yang berat. Akibatnya Pemkab Siak sulit meningkatkan kesejahteraan ASN.

"Jangankan membangun fasilitas publik, bayar gaji ASN saja kami sangat kesulitan," keluh Bupati Afni kepada JPNN, Rabu (29/7/2026).

Seandainya pembagian DBH lebih banyak untuk daerah penghasil, lanjut Bupati Afni, tidak akan ada pemotongan tunjangan kinerja atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi seluruh ASN baik PNS maupun PPPK.

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Begitu juga nasib P3K PW, untuk saat ini sulit untuk diusulkan diangkat menjadi PPPK karena kekuatan anggaran Pemkab Siak belum memungkinkan.

Masalah DBH ini menurut Bupati Afni sudah disampaikan kepada Wapres Gibran dan mendapatkan respons positif.

Banyak pemda tidak kuat membayar gaji PPPK dan P3K Paruh Waktu karena tekanan fiskal yang berat.

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TAGS   PPPK  PPPK Paruh Waktu  Bupati Siak  Afni Zulkifli  gaji PPPK 
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