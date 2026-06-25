Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang Tolak Pansus Angket Mengusik Ranah Privasinya

Kamis, 25 Juni 2026 – 10:09 WIB
Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang Tolak Pansus Angket Mengusik Ranah Privasinya - JPNN.COM
Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang saat memberikan keterangan terkait sidang Pansus Hak Angket DPRD Gowa yang menyoroti dirinya secara privasi dan bukan atas kinerjanya sebagai kepala daerah, di Gunung wa, Rabu (24/6/2026). ANTARA/Muh Hasanuddin

jpnn.com - Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang menolak pembahasan panitia khusus (pansus) hak angket yang bergulir di DPRD Gowa memasuki ranah privasinya.

"Saya sangat menghargai tugas dan kewajiban anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan, namun menolak keras jika pembahasan pansus telah melenceng ke ranah pribadi yang tidak berkaitan dengan kebijakan publik," ujarnya di Gowa, Rabu (23/6/2026).

Sitti Husniah menegaskan kesiapannya untuk menghadapi proses hukum terkait polemik yang sedang dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Gowa.

Baca Juga:

Dia menyebut setiap individu memiliki hak atas privasi yang harus dihormati, dan intervensi berlebihan terhadap kehidupan pribadi dianggap melanggar aturan serta etika.

Sitti juga mempersoalkan kesaksian sejumlah saksi di sidang pansus, termasuk keterlibatan jurnalis sebagai saksi yang terkait aspek legalitasnya.

"Saya mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, seorang jurnalis tidak seharusnya menjadi saksi dalam sidang pansus atau hak angket karena hal tersebut bertentangan dengan kode etik jurnalistik," tuturnya.

Baca Juga:

Dia juga membantah klaim mengenai frekuensi pertemuannya dengan salah satu saksi berinisial E.

Bupati Sitti menjelaskan bahwa pertemuan mereka hanya terjadi satu kali saat acara buka puasa bersama media di rumah jabatan, dan ia selalu bersikap bijak dalam berkomunikasi.

Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang menolak pembahasan panitia khusus (pansus) hak angket yang bergulir di DPRD Gowa memasuki ranah privasinya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bupati gowa  Sitti Husniah Talenrang  Pansus Angket  dprd gowa 
BERITA BUPATI GOWA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp