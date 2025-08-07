Bupati Kolaka Timur Dikabarkan Terjaring OTT KPK di Sulawesi Tenggara

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menangkap Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Abdul Azis dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (7/8).

Penangkapan ini dilakukan oleh tim penyidik KPK yang masih berada di lokasi untuk memproses kasus dugaan rasuah.

"Koltim," konfirmasi Wakil Ketua KPK Johanis Tanak ketika dikonfirmasi mengenai identitas kepala daerah yang terjaring operasi.

Baca Juga: Kubu Gus Yaqut Jelaskan Mekanisme Pembagian Kuota Tambahan Haji 2024 ke KPK

Abdul Azis yang merupakan kader Partai NasDem ini belum dapat diketahui secara pasti terkait perkara apa yang menjeratnya.

KPK masih melakukan pendalaman dan pengembangan kasus di lokasi kejadian.

"Tim kami masih berada di Sultra untuk memproses kasus ini," tambah Tanak tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai perkembangan penindakan.

Operasi ini menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang terus digencarkan KPK, khususnya terhadap pejabat publik di daerah.

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait modus dan nilai kerugian negara dalam kasus ini. (tan/jpnn)



Simak! Video Pilihan Redaksi:

