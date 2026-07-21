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JPNN.com - Nasional

Bupati Lombok Barat Kena OTT KPK, Mendagri Tito Singgung Retret Kepala Daerah

Selasa, 21 Juli 2026 – 08:57 WIB
Bupati Lombok Barat Kena OTT KPK, Mendagri Tito Singgung Retret Kepala Daerah - JPNN.COM
Mendagri Tito Karnavian. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan jajaran kepala daerah menjaga integritas, senantiasa mawas diri dan introspeksi diri setelah Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mendagri Tito pun mengungkap keprihatinannya terhadap dugaan kasus korupsi yang kembali menyeret kepala daerah karena bupati wali kota hingga gubernur sudah berikan retret, dikasih pembekalan awal, bahkan dibuatkan sistem keuangan lebih transparan.

"Kemudian juga pembinaan-pembinaan telah dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul, masih terjadi juga," kata Mendagri Tito ditemui selepas mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin malam (20/7/2026).

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Menurut Tito, masalah ini kembali ke integritas masing-masing orang. Dia berharap dengan adanya sejumlah OTT bupati Lombok Barat, maka kepala daerah lainnya diminta mawas diri.

"Melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran, apalagi tindak pidana korupsi," ujar Tito.

KPK menangkap Lalu Ahmad Zaini beserta belasan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan pada Senin pagi. Selepas OTT, Lalu kemudian ditahan sementara di rumah dinasnya.

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OTT KPK terhadap Bupati Lombok Barat itu merupakan operasi tangkap tangan ke-17 yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2026.

Dalam operasi tersebut, KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah, kemudian dokumen-dokumen yang diyakini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

Mendagri Tito Karnavian singggung retret kepala daerah setelah Bupati Lombok Barat kena OTT KPK. Dia mengaku prihatin.

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TAGS   bupati lombok barat  Lalu Ahmad Zaini  kena OTT KPK  Mendagri  Tito Karnavian  Retret Kepala Daerah  korupsi  KPK 
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