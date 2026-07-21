Bupati Lombok Barat Kena OTT KPK, Mendagri Tito Singgung Retret Kepala Daerah

jpnn.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan jajaran kepala daerah menjaga integritas, senantiasa mawas diri dan introspeksi diri setelah Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mendagri Tito pun mengungkap keprihatinannya terhadap dugaan kasus korupsi yang kembali menyeret kepala daerah karena bupati wali kota hingga gubernur sudah berikan retret, dikasih pembekalan awal, bahkan dibuatkan sistem keuangan lebih transparan.

"Kemudian juga pembinaan-pembinaan telah dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul, masih terjadi juga," kata Mendagri Tito ditemui selepas mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin malam (20/7/2026).

Baca Juga: KPK Tangkap Tangan Bupati Lombok Barat dan 6 Orang Lainnya

Menurut Tito, masalah ini kembali ke integritas masing-masing orang. Dia berharap dengan adanya sejumlah OTT bupati Lombok Barat, maka kepala daerah lainnya diminta mawas diri.

"Melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran, apalagi tindak pidana korupsi," ujar Tito.

KPK menangkap Lalu Ahmad Zaini beserta belasan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan pada Senin pagi. Selepas OTT, Lalu kemudian ditahan sementara di rumah dinasnya.

Baca Juga: Pimpinan Ponpes di NTB yang Jadi Tersangka Kasus Pembakaran Santri Diperiksa Polisi

OTT KPK terhadap Bupati Lombok Barat itu merupakan operasi tangkap tangan ke-17 yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2026.

Dalam operasi tersebut, KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah, kemudian dokumen-dokumen yang diyakini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.