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JPNN.com - Nasional - Hukum

Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK, Itu Dia

Senin, 20 Juli 2026 – 15:09 WIB
Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK, Itu Dia - JPNN.COM
Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dalam sesi wawancara cegat di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. ANTARA/HO-Diskominfotik Lombok Barat

jpnn.com, JAKARTA - Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Senin.

Penangkapan Lalu Ahmad Zaini dibenarkan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

"Benar," ujar Fitroh.

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Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut.

Penangkapan terhadap Lalu Ahmad Zaini merupakan OTT ke-17 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

Sebelumnya, KPK mulai melakukan OTT pertama di 2026 dengan menangkap delapan orang selama 9-10 Januari. Penangkapan ini mengenai dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021–2026.

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Pada bulan yang sama, KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi dalam OTT kedua, dan Bupati Pati Sudewo dalam OTT ketiga.

Pada Februari 2026, KPK menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam OTT keempat.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan OTT Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.

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TAGS   Lalu Ahmad Zaini  KPK  bupati lombok barat  OTT KPK 
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