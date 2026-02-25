JPNN.com - Politik - Parpol

Bupati Malang Lantik Anak jadi Kadis, Hasto PDIP: Orang Jawa Bilang Kurang Elok

Minggu, 19 April 2026 – 00:07 WIB
Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memakai istilah tak elok menyikapi langkah Bupati Malang M Sanusi yang melantik sang anak Ahmad Dzulfikar Nurrahman sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH).

"Kalau orang Jawa itu bilang, kurang elok, ya. Bapaknya bupati, anaknya kepala dinas,” ujar Hasto di Sekolah Partai, Jakarta, Sabtu (18/4).

Dia mengatakan DPP PDIP telah memerintahkan fraksi partai di legislatif bersuara keras menyikapi keputusan Bupati Malang menempatkan sang anak menjadi Kadis LH.

Menurutnya, praktik seperti di Kabupaten Malang tak adil dan merusak sistem meritokrasi pemerintahan. 

“Fraksi PDI Perjuangan kami minta untuk mengkritisi hal tersebut, karena bagaimanapun juga sistem meritokrasi itu harus dibangun. Kami enggak bisa mengedepankan hal-hal yang di luar meritokrasi tersebut,” kata dia.

Hasto menyadari bahwa pendidikan politik memang dimulai dari tingkat keluar, tetapi tetap menjaga prinsip keadilan.

"Prinsipnya jangan sampai ada praktik-praktik yang tidak adil. Itulah yang dikritisi oleh PDI Perjuangan,” ujar dia.

Sebelumnya, Bupati Malang M Sanusi melantik Dzulfikar Nurrahman sebagai Kadis LH di Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Senin (13/4) kemarin.

TAGS   Bupati Malang  Hasto PDIP  kepala dinas  Ahmad Dzulfikar Nurrahman 

