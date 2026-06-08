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JPNN.com - Nasional - Hukum

Bupati Muara Enim Edison Kena OTT KPK

Senin, 08 Juni 2026 – 17:58 WIB
Bupati Muara Enim Edison Kena OTT KPK - JPNN.COM
Bupati Muara Enim Edison. (ANTARA/HO-Diskominfo Muara Enim)

jpnn.com - Bupati Muara Enim Edison terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) di Sumatera Selatan (Sumsel).

"Benar," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada para jurnalis di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga antirasuah menangkap sembilan orang lainnya dalam OTT tersebut.

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Menurut BUdi, tim KPK mengamankan sepuluh orang di wilayah Jakarta dan Sumsel.

"Lima orang dari unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim, salah satunya bupati. Kemudian lima orang lainnya pihak swasta," kata Budi.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

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Sebelumnya, KPK mulai melakukan OTT pertama di 2026 dengan menangkap delapan orang selama 9-10 Januari 2026. Penangkapan ini mengenai dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.

OTT kedua, pada 19 Januari 2026, KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi. Lembaga antirasuah pada 20 Januari 2026, mengumumkan Maidi sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi dalam bentuk pemerasan dengan modus imbalan proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur.

Bupati Muara Enim Edison terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) di Sumatera Selatan (Sumsel).

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TAGS   Bupati Muara Enim  Edison  kena OTT  OTT KPK  KPK 
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