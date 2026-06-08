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JPNN.com - Nasional - Hukum

Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK, Ada Kantor yang Disegel

Senin, 08 Juni 2026 – 20:24 WIB
Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK, Ada Kantor yang Disegel - JPNN.COM
Bupati Muara Enim Edison (Kemeja navy). Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com - MUARA ENIM - Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (8/6).

Salah satu yang menjadi sasaran ialah Bupati Edison.

Pimpinan KPK Fitroh Rohcahyanto tak membantah kabar tersebut. Namun, dia belum memerinci perkara yang menjadi dasar operasi senyap tersebut.

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"Benar (ada OTT di Muara Enim)," kata Fitroh.

Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga melakukan penyegelan di beberapa kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. 

Salah satu kantor yang disebut-sebut turut disegel adalah kantor Dinas Pendidikan. 

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KPK juga belum mengungkap siapa saja pihak yang diamankan maupun kontruksi perkara yang sedang didalami. (mcr35/jpnn)

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Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Muara Enim Edison.

Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Cuci Hati

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TAGS   Bupati Muara Enim  OTT KPK  KPK  Bupati Edison 
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