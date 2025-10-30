Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Bupati OKU Teddy Meilwansyah Terseret Kasus Dugaan Korupsi Dinas PUPR

Kamis, 30 Oktober 2025 – 09:17 WIB
Bupati OKU Teddy Meilwansyah Terseret Kasus Dugaan Korupsi Dinas PUPR - JPNN.COM
Bupati OKU Teddy Meilwansyah (tengah) bersama sejumlah kepala daerah di Sumsel menikmati kopi liberika kebanggaan masyarakat Kabupaten OKU. (ANTARA/Edo Purmana)

jpnn.com - Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Teddy Meilwansyah (TM) terseret menjadi saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) OKU tahun anggaran 2024-2025.

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menjelaskan pemanggilan Bupati OKU Teddy Meilwansyah (TM) dalam kapasitas saksi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penyidik perlu mendalami soal alur penganggaran program di Pemkab OKU, termasuk mengenai pokok pikiran (pokir) yang diusulkan legislatif.

Baca Juga:

"Tentu ini juga perlu didalami karena pokir ini, kan, pengajuan dari DPRD kepada eksekutif, yang kemudian pokir ini diturunkan di Dinas PUPR," kata Budi di gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Oleh Dinas PUPR, pokir itu kemudian diwujudkan menjadi proyek-proyek di beberapa lokasi.

"Kemudian, dari proyek-proyek itulah mengalir sejumlah uang kepada pihak DPRD," lanjutnya.

Baca Juga:

Oleh sebab itu, Budi menjelaskan penyidik KPK perlu memanggil dan memeriksa Bupati OKU terkait siklus anggaran dalam kasus tersebut.

Pendalaman dilakukan dari proses pengajuan, persetujuan, hingga pelaksanaan proyeknya, termasuk juga aliran uangnya.

Bupati OKU Teddy Meilwansyah (TM) terseret menjadi saksi kasus dugaan korupsi pokir yang menjerat pejabat Dinas PUPR dan DPRD OKU. Begini penjelasan KPK.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bupati OKU  Teddy Meilwansyah  diperiksa KPK  KPK  korupsi  Pokir  DPRD OKU  dinas PUPR OKU  Budi Prasetyo 
BERITA BUPATI OKU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp