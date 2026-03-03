Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq Kena OTT KPK, Golkar Jateng Bereaksi

Selasa, 03 Maret 2026 – 20:49 WIB
Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq Kena OTT KPK, Golkar Jateng Bereaksi - JPNN.COM
Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq. FOTO: Prokompim Pekalongan.

jpnn.com - Partai Golongan Karya (Golkar) merespons kabar mengenai Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq yang terseret Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK).

Ketua Partai Golkar Jawa Tengah Muhammad Saleh menyatakan akan menghormati proses hukum yang tengah dilakukan lembaga antirasuah tersebut terhadap kadernya itu.

“Kami mendapat informasi dari media online terkait Bu Fadia. Kami menghargai proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Kita tunggu hasil proses penyelidikan dalam 1x24 jam dari KPK,” ujarnya saat dikonfirmasi JPNN.com, Selasa (3/3).

Baca Juga:

Saleh mengatakan partai berlambang banteng akan menunggu permintaan dari Fadia apabila memang membutuhkan bantuan hukum.

“Untuk pendampingan hukum, tentu kami menunggu permintaan dari Bu Fadia jika memang membutuhkan,” katanya.

Menurutnya, perkembangan informasi selanjutnya akan dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar setelah ada pembaruan resmi dari KPK.

Baca Juga:

“Sementara itu dulu, karena kami juga baru mengetahui kabar ini dari media online dan belum mengetahui detail persoalannya,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (3/3).

Pengurus DPD Golkar Jateng bereaksi begini soal Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Fadia A Rafiq  Bupati Pekalongan  OTT KPK  KPK  Golkar Jateng 
BERITA FADIA A RAFIQ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp